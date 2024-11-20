Разработчик Pokémon Go создаст модель ИИ на основе данных игроков

В основу большой геопространственной модели (Large Geospatial Model, LGM) лягут десятки миллионов сканов местности, полученных со смартфонов игроков Pokémon Go, Ingress и других продуктов компании. Модель позволит компьютерам лучше воспринимать, обрабатывать и взаимодействовать с физическими пространствами, что необходимо для технологий дополненной реальности, робототехнике и производстве беспилотников, отметили в Niantic.

Компания утверждает, что получила уникальные данные, отличающиеся от стандартных спутниковых снимков и панорам Google Maps, поскольку игроки Pokémon Go в ходе игры посещали многочисленные локации, недоступные для автомобилей с камерами.

«Мы создали высококачественные 3D-карты мира, которые включают в себя как 3D-геометрию или форму вещей, так и семантическое понимание того, что изображено на карте, будь то земля, небо или деревья», — заявлял в 2022 году главный научный сотрудник Niantic Виктор Присакариу.

Геопространственные модели функционируют по схожему принципу, что и большие языковые модели (LLM), генерирующие текст, такие как ChatGPT и Claude. Их обучают на миллиардах изображений со всего мира, разбросанных по различным точкам на карте. В результате у модели появляется понимание пространства и взаимоотношений между различными местами. LGM могут применяться в логистике, архитектуре и дизайне, говорится в заявлении компании.

Там указано, что за последние пять лет у Niantic накопилась база из 10 млн отсканированных локаций по всему миру, которая постоянно пополняется игроками. Их используют для тренировки более 50 млн нейросетей, содержащих свыше 150 трлн параметров. «Путь от лингвистических моделей к LGM — еще один шаг в эволюции ИИ. Будущее мира будет зависеть от создания системы пространственных вычислений, в центре которой будут люди», — отметили в Niantic.