Google и Kantar провели онлайн-опрос и выяснили, как вели себя российские потребители во время изоляции. Так, 59% респондентов при покупке товаров обращали внимание на экологичность брендов. Результатами опроса Google поделилась с Rusbase.

Как вели себя покупатели во время пандемии — опрос Google