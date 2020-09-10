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Как вели себя покупатели во время пандемии — опрос Google
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Анна Оленькова
Google и Kantar провели онлайн-опрос и выяснили, как вели себя российские потребители во время изоляции. Так, 59% респондентов при покупке товаров обращали внимание на экологичность брендов. Результатами опроса Google поделилась с Rusbase.
Как вели себя покупатели во время пандемии — опрос GoogleАнна Оленькова
Среди других выводов исследования:
- Онлайн-покупки товаров из категорий «Техника» и «Косметика» за время изоляции выросли на 25% и 30% соответственно. Основным побуждением к покупкам во время изоляции стало пополнение запасов товаров. В категории «Продукты питания» 31% покупателей обратился к новым поставщикам, в категории «Косметика» таких было 36%. При этом в категории «Бытовая техника» потребители оставались лояльными — 37% респондентов и до, и во время пандемии приобретали товары в одном и том же магазине
- 95% потребителей продолжали отдавать предпочтение обычным походам в магазин за продуктами питания. Так, россияне покупали товары повседневного спроса в офлайн-магазинах (продуктовых лавках и аптеках), а товары невысокого спроса — в онлайне. Покупки офлайн опрошенные выбирали из-за удобства и возможности проверить товар самому, онлайн привлекал удобством доставки и выгодными предложениями.
- Доля онлайн-покупателей в возрастной категории старше 55 лет увеличилась с 24% в 2019 году до 53% в 2020.
- Среди минусов покупки в онлайне интервьюируемые назвали сложность в поиске и выборе товара среди обилия предложений от разных брендов, а также необходимость регистрации на сайте. Самым распространенным способом выбора бытовой техники стали поисковые системы.
На что нужно обратить внимание предпринимателям, исходя из результатов исследования:
- Популярность онлайн-шопинга не падает даже после снятия ограничений;
- Пользователи остались открыты и восприимчивы к рекламе, поэтому онлайн-маркетинг остается одним из эффективных способов взаимодействия с аудиторией бренда.
- В последние пять месяцев доля потребителей, совершающих покупки через мобильное приложение конкретного бренда, увеличилась до 47%. Но приложения маркетплейсов остаются более популярными из-за разнообразия товаров и удобства заказа и доставки.
- Потребители стали обращать внимание на приверженность компании целям устойчивого развития. Покупателям важно, чтобы бренд оставался в онлайн-пространстве и гибко реагировал на происходящее вокруг.
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