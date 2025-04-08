Воронежцам стала доступна покупка автомобилей Lada через «Яндекс Маркет»

У жителей Воронежа появилась возможность приобретать автомобили L ada через «Яндекс Маркет». В рамках нового сервиса на маркетплейсе доступны модели Granta, Vesta, Niva, Largus и Aura, рассказали Русбейс в пресс-службе платформы.

Условия покупки. Автомобили можно заказать с постоплатой, оплатив наличными или банковской картой при получении в автосалоне. Все машины имеют нулевой пробег. Будущие планы «Яндекс Маркета» включают расширение услуги на другие города.

Поиск и сравнение. Автомобили Lada можно найти в разделе «Автотовары» или воспользоваться поиском. При выборе модели доступна функция сравнения по ключевым параметрам, включая объем и мощность двигателя, тип коробки передач и кузова. После оформления заказа покупатель может выбрать удобный автосалон для самовывоза. Менеджер свяжется для уточнения необходимых данных, после чего останется только подписать договор и забрать новую машину.

«Яндекс Маркет» начал развивать категорию автомобилей в декабре 2024 года и продолжает активно расширять ее ассортимент. Начинала платформа с Москвы и планировала распространить возможность покупки авто на другие города. На тот момент такая возможность уже была у клиентов Ozon и Wildberries.

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