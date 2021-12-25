Исследование: россияне в этом декабре гораздо активнее делали покупки, чем год назад

Если верить результатам исследования, россияне в этом декабре покупали гораздо больше товаров и онлайн, и оффлайн (особенно — оффлайн). Суммы в среднем чеке за последний год также заметно выросли.
Россияне в этом декабре совершили на 26% покупок больше, чем в тот же месяце год назад, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».
Активнее покупали и онлайн, и в традиционных магазинах, причем во втором случае рост числа покупок вообще составил 32%.
Потребители потратили и значительно больше денег, чем в прошлом декабре — средний чек вырос на 34% до 1,3 тыс. рублей.
Больше всего денег россияне оставили, естественно, в продуктовых магазинах (в том числе оптовых), в магазинах одежды и в онлайн-маркетплейсах.
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Фото на обложке: Elena Loginova /
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