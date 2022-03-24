Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Косметика, автозапчасти, бытовая химия: россияне огласили список «антикризисных» покупок

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Жители России огласили свой список «антикризисных» покупок – тех, которые они совершили из-за опасений с перебоями в поставках и ростом цен. Примечательно, что покупки впрок в марте сделали только 25% россиян, показал опрос.

Косметика, автозапчасти, бытовая химия: россияне огласили список «антикризисных» покупок

Сервис SuperJob провел опрос среди россиян и узнал, какие покупки они совершили впрок в ожидании возможных роста цен и перебоев с поставками.

Антикризисной стратегии в покупках мужчины придерживаются в два раза чаще, чем женщины, гласят результаты исследования. При этом мужчины впрок закупились автозапчастями и комплектующими для автомобилей, а женщины – косметикой, лекарствами, товарами для животных и предметами гигиены.

Подавляющее число респондентов (44%) купили с запасом крупы, масло, сахар, кофе и другую бакалею. Бытовой химией впрок запаслись 16% участников опроса, каждый десятый накупил лекарств. 8% признались, что покупали «все подряд».

Опрос показал, что покупки впрок сделали лишь 25% россиян. 3 из 4 респондентов обошлись без антикризисных покупок.

Опрос проводился с 15 по 22 марта среди 3 тыс. респондентов из всех регионов России.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Большинство россиян поддержали запрет на работу ушедших из страны зарубежных компаний
  2. 2 Superjob назвал 20 лучших IT-вузов России по уровню зарплат выпускников
  3. 3 Пятая часть малых компаний просрочили платежи за аренду из-за снижения доходов — опрос
  4. 4 Российские разработчики назвали наиболее значимые для бизнеса IT-специальности
  5. 5 Треть российских IT-специалистов хотят найти работу в другой стране
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2022

IT_ONE Cup

25 марта 2022

Программа поддержки технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech

31 марта 2022

«Лига Чемпионов Бизнеса»

31 марта 2022

Демо-день ПАО «Интер РАО»

01 апреля 2022

«Лаборатория инноваций iLab»

Все ВОЗМОЖНОСТИ