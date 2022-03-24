Косметика, автозапчасти, бытовая химия: россияне огласили список «антикризисных» покупок

Жители России огласили свой список «антикризисных» покупок – тех, которые они совершили из-за опасений с перебоями в поставках и ростом цен. Примечательно, что покупки впрок в марте сделали только 25% россиян, показал опрос.

Сервис SuperJob провел опрос среди россиян и узнал, какие покупки они совершили впрок в ожидании возможных роста цен и перебоев с поставками.

Антикризисной стратегии в покупках мужчины придерживаются в два раза чаще, чем женщины, гласят результаты исследования. При этом мужчины впрок закупились автозапчастями и комплектующими для автомобилей, а женщины – косметикой, лекарствами, товарами для животных и предметами гигиены.

Подавляющее число респондентов (44%) купили с запасом крупы, масло, сахар, кофе и другую бакалею. Бытовой химией впрок запаслись 16% участников опроса, каждый десятый накупил лекарств. 8% признались, что покупали «все подряд».

Опрос показал, что покупки впрок сделали лишь 25% россиян. 3 из 4 респондентов обошлись без антикризисных покупок.

Опрос проводился с 15 по 22 марта среди 3 тыс. респондентов из всех регионов России.

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