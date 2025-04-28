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Покупки зоотоваров снизились на 5% на фоне оттока покупателей на маркетплейсы

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В первом квартале число покупок зоотоваров в России сократилось в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском»,

Покупки зоотоваров снизились на 5% на фоне оттока покупателей на маркетплейсы
  1. Новости

Наибольшее падение спроса наблюдается на домики для животных (-32,4%) и наполнители для туалетов (-11,7%). Также снизились продажи сухого и влажного корма на 5,8% и 4,6% соответственно, на лежанки на 3,9%, ошейники на 3,6% и лакомства для животных на 2,1%.

Несмотря на общий спад, рынок зоотоваров демонстрирует признаки стабилизации после активного роста в прошлые годы, отмечают специалисты «Платформы ОФД». Годом ранее продажи увеличились на 13%. По данным «Такскома», в первом квартале 2025 года заметное снижение продаж произошло в офлайн-сегменте — на 6%, хотя средний чек в этом варианте возрос на 7%. Продажи в интернет-магазинах увеличились на 3%, на 3% вырос и средний чек.

Фото на обложке: Freepik / Freepik

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