В первом квартале число покупок зоотоваров в России сократилось в среднем на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском»,

Покупки зоотоваров снизились на 5% на фоне оттока покупателей на маркетплейсы

https://rb.ru/news/pokupki-zootovarov-snizilis/

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