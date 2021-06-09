E-commerce платформа Pokupo намерена получить доли в российских компаниях в обмен на инвестиции

Российская e-commerce платформа Pokupo объявила об инвестициях в предприятия малого бизнеса в размере до 10 млн рублей на проект. В обмен компания рассчитывает получить долю от 3% до 30% в бизнесе. Им «кажется, что такой подход устойчив в долгосрочном периоде».

В рамках программы Pokupo планирует отобрать порядка 50 проектов из сегментов ритейла, производства, b2b для сектора e-commerce, сообщили RB.ru в компании.

«Для того, чтобы получить инвестиции, компании необходимо зарегистрироваться на платформе Pokupo. Затем подать заявку в личном кабинете, после пройти онлайн‑собеседование. Далее – презентовать бизнес на онлайн-встрече, а потом и на личной встрече. Финальным стадией будет подписание договора и получение инвестиций», – пояснили в Pokupo.

Инвестиции для микробизнеса составят 1,2 млн рублей, малого – до 5 млн рублей, для малых производителей – от 3 до 10 млн рублей. В b2b-стартапы Pokupo готова вложить от 1 до 3 млн рублей. В рамках программы будут предоставлены доступы к инструментам компании для ведения бизнеса, а также оказана поддержка в решении задач.

«Мы верим, что развитие отдельного бизнеса будет успешнее в рамках экосистемы, поэтому мы решили сделать упор на инфраструктурном проекте. Нам кажется, что такой подход более устойчив в долгосрочном периоде», – отметил Founder Pokupo Александр Стрелов.

Взамен Pokupo рассчитывает на долю в инвестируемых компаниях в размере от 3% до 30%, потому что «доля в успешном бизнесе это всегда хороший актив».

Pokupo занимается разработкой продуктов для b2b e-commerce. На платформе зарегистрированы более 28 тысяч продавцов.

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Фото: Pokupo