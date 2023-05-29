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Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Польша закрывает границу для транзита грузовиков из России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении главы польского МВД. Запрет касается всех грузовых транспортных средств на российских и белорусских госномерах.

Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня

С 1 июня Польша закрывает границу для транзитного проезда грузовиков из России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении главы польского МВД, передают «РИА Новости». 

Запрет касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, полуприцепов, составов транспортных средств, которые зарегистрированы в России или Белоруссии.

Фото на обложке: Robson90 / Shutterstock

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