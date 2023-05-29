Польша закрывает границу для транзита грузовиков из России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении главы польского МВД. Запрет касается всех грузовых транспортных средств на российских и белорусских госномерах.

Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня