Польша закрывает границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами с 1 июня

Польша закрывает границу для транзита грузовиков из России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении главы польского МВД. Запрет касается всех грузовых транспортных средств на российских и белорусских госномерах.
С 1 июня Польша закрывает границу для транзитного проезда грузовиков из России и Белоруссии. Об этом говорится в постановлении главы польского МВД, передают «РИА Новости».
Запрет касается грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, полуприцепов, составов транспортных средств, которые зарегистрированы в России или Белоруссии.
Фото на обложке: Robson90 /
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