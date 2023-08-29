Polaris намерен выйти на рынки ОАЭ и другие страны Ближнего Востока

Производитель бытовой техники Polaris рассматривает выход на рынки ОАЭ и другие страны Ближнего Востока. Компания уже сменила контакты на англоязычном сайте на адрес Arvis, зарегистрированной в Дубае. Сейчас бренд ищет директора по развитию продаж в ОАЭ и странах Ближнего Востока.
Arvis уже заявляется для участия в европейских выставках потребительской электроники и поставляет в Россию технику Polaris из Китая, пишет «Коммерсантъ».
Собеседники издания сомневаются, что Polaris удастся всерьез масштабироваться на Ближнем Востоке, так техника компании не соответствует специфике местного спроса. Однако офис в ОАЭ поможет организации поставок из КНР и продаж в других странах.
Техника Polaris в России пользовалась большим спросом в первой половине 2023 года во многих категориях бытовой техники — в частности, в чайниках, мясорубках и блендерах. Рост продаж в рублях с начала года практически во всех категориях превысил 50%, заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.
Фото на обложке: darksoul72 /
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