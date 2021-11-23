Названы самые общественнополезные профессии по мнению россиян

Рекрутеры провели опрос и выяснили, какие профессии россияне считают самыми общественнополезными и наоборот. Одной из лидеров антирейтинга стала профессия военного. Исследование также показало, что более 80% жителей России считают свою профессию полезной для общества.
Исследование об отношении россиян к различным профессиям в вопросе их пользы для общества провели специалисты сервиса «Работа.ру». В опросе приняли участие более 5 тысяч человек.
В ходе опроса выяснилось, что самой полезной для общества россияне считают профессии врача и учителя. В их пользу высказались 58% и 40% участников опроса соответственно. Немногим меньше россиян считают общественно-полезными профессии спасателя, пожарного и ученого – 28%, 24% и 18% соответственно.
Наименее важным для общества жители России считают работу поваров, военных и водителей – 10%, 11% и 13%.
9 из 10 участников опроса сказали, что для них важно, чтобы их работа приносила пользу обществу, а почти половина респондентов рассказали, что им пришлось менять род деятельности, чтобы приносить больше пользы для общества. При этом более 80% жителей России уверены, что их профессия приносит пользу обществу.
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Фото на обложке: Olga_Kuzmina /
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