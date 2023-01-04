В Twitter вернется политическая реклама

Twitter планирует смягчить запрет на размещение политической рекламы в соцсети. Как сообщается в заявлении компании, возможность публиковать подобные объявления появится «в ближайшие недели».

«Двигаясь вперед, мы приведем нашу рекламную политику в соответствие с политикой телевидения и других СМИ. Как и при любых изменениях наших правил, мы сначала позаботимся о том, чтобы наш подход к просмотру и утверждению контента защищал людей в Twitter», — говорится в сообщении отдела безопасности платформы.

Компания добавила, что она также ослабляет в США правила в отношении рекламы, связанной с темами социального равенства и изменения окружающей среды.

Twitter не сообщил, какие конкретно условия изменятся. Однако на странице, посвященной рекламной политике соцсети, уточняется, что политическая реклама должна иметь географические ограничения.

Социальная сеть запретила размещение политической рекламы в 2019 году. Джек Дорси, занимавший на тот момент пост гендиректора компании, заявил тогда, что «охват политического контента необходимо заслужить, а не купить».

После прихода Илона Маска на пост главы Twitter и сокращения половины штата сотрудников компании от соцсети стали массово отказывать крупные рекламодатели. Гендиректору платформы даже пришлось лично встречаться с Тимом Куком, чтобы убедить вернуться Apple.

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