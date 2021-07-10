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В Великобритании представили поглощающий загрязнения электромобиль

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

На Фестивале скорости в Гудвуде, Великобритания, продемонстрировали электромобиль, который способен поглощать загрязнения окружающей среды во время движения, пишет BBC News.

В Великобритании представили поглощающий загрязнения электромобиль

Концепт Airo был создан британским дизайнером Томасом Хезервиком. Хезервик, который также спроектировал новую версию лондонского культового автобуса Routemaster, более известен своими архитектурными проектами — такими как штаб-квартиры Google в Калифорнии и Лондоне.

Электромобиль имеет большую стеклянную крышу. Его внутренний интерьер спроектирован как комната с регулируемыми стульями, которые можно превратить в кровати, и центральным столом. Рулевое колесо спрятано в приборной панели, а его внешний вид текстурирован.

Передняя решетка радиатора будет не только отражать поток воздуха над электромобилем, но и будет оснащена воздушным фильтром, который будет собирать твердые частицы объемом в теннисный мяч в год. «Это может показаться не слишком большим, но представьте себе теннисный мяч в легких, который способствует очистке воздуха», — сказал Хезервик.

Хезервик рассказал, что во время его детства ценности дизайна воплощались в автомобилях — как Ford Sierra в 1980-х годах или Fiat Panda. «Когда к нам обратилась компания IM Motors в Китае, мы сказали, что не являемся дизайнерами автомобилей, и нам ответили „Поэтому мы хотим, чтобы этим занялись вы“», — сказал Хезервик.

Ожидается, что электромобиль будет запущен в производство в Китае в 2023 году. Пока планируется выпустить миллион таких машин.

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Фото: Heatherwick Studio

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