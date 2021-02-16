Полный апгрейд: «Циан» запустил сервис онлайн-аренды для самозанятых

«Циан» запустил сервис онлайн-аренды для самозанятых. Компания провела полную трансформацию продукта «Сдай/Сними» . Новый сервис позволяет провести арендные сделки в режиме онлайн на всех этапах — от подписания договора до проведения платежей. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «Циан».

Отмечается, что это первый подобный сервис в России. Он в том числе дает арендодателям возможность выбрать и проверить арендатора на платежеспособность и наличие криминальной истории. Собственники жилья, предоставляемого в аренду с помощью сервиса, также проверяются.

После заключения договора сервис дает возможность провести финансовые расчеты. Их безопасность обеспечивает технология мультирасчетов от партнера «Циан» — «Банка 131».

Также компания предоставляет страховку от возможного ущерба имуществу. Она в том числе защищает от случаев поломки техники и других предметов быта, порчи обоев и наличия следов домашних животных. Онлайн страхование предоставляет компания «Манго Страхование».

Сервис «Сдай/Сними» ориентирован на тех арендодателей, которые имеют статус «самозанятый». Это позволяет обеспечить защиту интересов всех сторон сделки, пояснили в «Циан». Так, все платежи проводятся через интерфейс личного кабинета «Циан». Кроме того, система автоматически фиксирует поступивший доход и отправляет чеки.

«Сервис "Сдай/Сними" призван упорядочить ситуацию на рынке и понизить уровень стресса для обеих сторон», — рассказала руководитель проекта Светлана Тюльбашева.

В настоящее время сервис доступен для зарегистрированных пользователей из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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