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Польша запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 17 сентября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Вслед за Финляндией и прибалтийскими странами Польша также запрещает въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей. Запрет начнет действовать 17 сентября.

Польша запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 17 сентября

Об этом решении польских властей сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Он объяснил действия руководства страны требованиями Европейской комиссии в отношении зарегистрированных в России машин.

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии <...> запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — цитирует заявление ТАСС.

Фото на обложке: Unsplash

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