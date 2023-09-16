Польша запретит въезд зарегистрированных в РФ автомобилей с 17 сентября

Вслед за Финляндией и прибалтийскими странами Польша также запрещает въезд в страну зарегистрированных в РФ автомобилей. Запрет начнет действовать 17 сентября.
Об этом решении польских властей сообщил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Он объяснил действия руководства страны требованиями Европейской комиссии в отношении зарегистрированных в России машин.
«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии <...> запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — цитирует заявление ТАСС.
Фото на обложке: Unsplash
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