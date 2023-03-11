В российских активах золотодобытчика Polymetal заинтересованы Highland Gold и УГМК

Заявившая о желании разделить российские и казахстанские активы золотодобывающая компания Polymetal заинтересовала перспективой покупки Highland Gold Владислава Свиблова и УГМК Андрея Козицына.

Из-за санкционных ограничений в отношении России группа компаний Polymetal International (ее крупнейший инвестор — «ИСТ» Александра Несиса с 23,9% акций) столкнулась с проблемами логистики и обслуживания оборудования, напоминает «Ъ».

Со ссылкой на анонимные источники, близкие к компаниям, приобретением активов больше всего интересуются структуры Владислава Свиблова, хотя непосредственно в Highland Gold представители отказываются комментировать ситуацию.

Издание отмечает, что Свиблов в последнее время активно инвестирует в золотодобычу: в 2020 году купил Highland Gold и рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году — Trans-Siberian и «Золото Камчатки», в 2022 году — российские активы группы Kinross.

По оценке Союза золотопромышленников РФ, сейчас его производства поставляют порядка 16 тонн золота, что позволяет говорить о том, что активы бизнесмена занимают третье место в стране после «Полюса» и Polymetal.

В Polymetal не комментируют «слухи», но подчеркивают, что цели компании остаются прежними, то есть тема актуальна.

При этом у группы компаний есть три варианта реформирования бизнеса: выделении российских активов в отдельную компанию, их выкуп менеджментом и продажа третьей стороне с сохранением казахстанской ветви.

В любом случае Polymetal надо будет сначала перерегистрироваться, поскольку сейчас она официально оформлена на острове Джерси, то есть в «недружественной юрисдикции». Это может повредить потенциальной сделке.

Редомиляция компании (смена юрисдикции и оформление в «дружественной» стране) даст возможность восстановить акционерную стоимость и проводить сделки слияния и поглощения.

Если руководство компании, которое еще в январе уверяло, что речи о продаже не идет, утвердит планы по смене юрисдикции, то процесс может завершиться еще в этом году. В этом случае в 2024 году возможно разделение активов.

По данным одного из источников «Ъ», на российские активы Polymetal претендует также УГМК («Уральская горно-металлургическая компания») — объединяющий около 50 компаний холдинг Андрея Козицына, а некогда и попавшего в 2022 году и вышедшего из совета директоров Искандара Махмудова.

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