Блокчейн-платформа Poly Network пригласила взломавшего ее хакера на работу

Блокчейн-платформа Poly Network предложила хакеру, который вывел с нее $611 млн млн в криптовалютах, должность «главного советника по безопасности» и пообещала награду в размере $500 тыс.

Кибератака произошла на прошлой неделе. Компания тогда заявила, что от действий злоумышленника пострадали «десятки тысяч» держателей криптовалют. После этого сообщения хакер начал возвращать цифровую валюту, сейчас он вернул около половины, сообщил телеканал CNBC.

Хакер разместил оставшуюся часть — $33 млн в стейблкоинах USDT — на совместном счете, защищенном двумя ключами, необходимыми для разблокировки средств. Один из них он передал платформе, а второй оставил у себя.

Пока неизвестно, почему именно взломщик ограничивает доступ к данной сумме, при этом позиционируя себя как «белого» хакера, ищущего уязвимости на благо бизнеса. Позднее он сообщил, что предоставит ключ, «когда все будут готовы».

Poly Network также заявила, что планирует организовать «важное обновление системы» для предотвращения подобных атак в будущем, но не может этого сделать, пока не вернут все оставшиеся активы.

Компания подтвердила намерение выплатить вознаграждение, хотя хакер от него и отказался. Кроме того, в компании заявили, что не намерены привлекать взломщика к ответственности.

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Фото: husjur02 / Shutterstock