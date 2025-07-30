Полёт нормальный: «Аэрофлот» восстановил расписание после масштабного сбоя

После кибератаки на внутреннюю IT-инфраструктуру «Аэрофлот» вернул контроль над расписанием. В планах компании на 30 июля — выполнить 100% запланированных рейсов. Генпрокуратура признала взлом и завела дело, к расследованию подключена ФСБ.

Теперь полёты — по расписанию

«Аэрофлот» отчитался о полной стабилизации расписания. 29 июля авиакомпания выполнила все 216 запланированных парных рейсов из Москвы и обратно, а также 73 рейса по региональной программе, минуя столицу.

На 30 июля заявлены 241 парный рейс и те же 73 региональных направления. Актуальное расписание доступно на сайте перевозчика и табло аэропортов. Операционный график полностью синхронизирован с планом.

Система дала сбой

Проблемы начались утром 28 июля. Сначала «Аэрофлот» сообщил о сбое в информационных системах и предупредил о возможных корректировках в расписании. Позже стало ясно — это не технический сбой, а кибератака. По информации на 28 июля, было выполнено около 80% парных рейсов.

По официальным данным, было отменено не менее 49 парных рейсов: затронуты были направления в Питер, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Уфу, Минск, Омск, Казань и другие города. По оценке Минтранса, пострадали около 75 тысяч пассажиров. Основные отмены касались вылетов из Москвы и возвращений в столицу.

Пассажирам предложили бесплатный возврат билетов или перебронирование на ближайшие 10 дней.

Атака с юридическим продолжением

Позднее в тот же день Генеральная прокуратура подтвердила: причиной сбоя стала хакерская атака. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК РФ — неправомерный доступ к компьютерной информации.

По данным «Коммерсанта», к расследованию подключилась ФСБ. Детали взлома, в том числе способ проникновения в системы, официально не раскрываются. «Аэрофлот» информацию о масштабах ущерба не комментирует.

Фоновая нестабильность

Инцидент стал вторым подряд ударом по расписанию «Аэрофлота» за июль. За неделю до кибератаки, 20 и 21 июля, компания уже корректировала график из-за временных ограничений в районе аэропорта Шереметьево. Тогда стабилизация была объявлена 22 июля.

Контекст

Для крупнейшего российского авиаперевозчика кибератака стала еще одной проверкой на цифровую устойчивость. Компания справилась быстро: полностью вернула полётную сетку за двое суток, без коллапса в регионах и без пролонгации отмен. Но сам факт взлома, приведшего к массовым сбоям и отменам, уже зафиксирован на уровне Генпрокуратуры и спецслужб.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС