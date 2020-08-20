Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

Преакселератор Polytech Connect проведет демо-день онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

27 августа состоится демо-день преакселератора Polytech Connect, во время которого любой технологический проект сможет представить свои идеи потенциальным инвесторам. Мероприятие пройдет онлайн.

Преакселератор Polytech Connect проведет демо-день онлайн

Подать заявку могут стартапы на стадии идеи или MVP без продаж.

Перед выступлениями участников пройдет пленарная сессия, на которой организаторы расскажут, как представлять идеи по технологиям Elevator Pitch и Idea Pitch, а также что нужно учесть в презентации своего проекта инвесторам. Затем команды стартапов проработают выступления с наставниками.

Во время «Битвы стартапов» участники представят свои проекты организаторам и инвесторам и получат обратную связь. Жюри выберет победителя, который получит 30 тыс. рублей.

Узнать подробности и подать заявку можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: MRProduction / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 августа 2020

#Прокачайбизнес

20 августа 2020

Digital Humanities

23 августа 2020

HSE Inc

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма