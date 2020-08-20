Преакселератор Polytech Connect проведет демо-день онлайн

27 августа состоится демо-день преакселератора Polytech Connect, во время которого любой технологический проект сможет представить свои идеи потенциальным инвесторам. Мероприятие пройдет онлайн.

Подать заявку могут стартапы на стадии идеи или MVP без продаж.

Перед выступлениями участников пройдет пленарная сессия, на которой организаторы расскажут, как представлять идеи по технологиям Elevator Pitch и Idea Pitch, а также что нужно учесть в презентации своего проекта инвесторам. Затем команды стартапов проработают выступления с наставниками.

Во время «Битвы стартапов» участники представят свои проекты организаторам и инвесторам и получат обратную связь. Жюри выберет победителя, который получит 30 тыс. рублей.

Узнать подробности и подать заявку можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: MRProduction / Shutterstock