«Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской биржи

«Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи. Решение о б этом было принято после введения американских и британских блокирующих санкций. Листинг акций «Полюса» на Мосбирже сохранится.
Золотодобывающая компания «Полюс» планирует 25 июля провести делистинг депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Решение о делистинге было принято после введения в отношении «Полюса» блокирующих санкций со стороны США и Великобритании. Под санкции попали головная и дочерние компании «Полюса».
Делистинг – это исключение ценных бумаг из котировального списка фондовой биржи.
Отмечается, что «Полюс» сохранит листинг акций на Мосбирже.
По собственным данным, «Полюс» является первой в мире компанией по запасам золота и входит в пятерке по объему его добычи.
Фото на обложке: Stanislau Palaukou /
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