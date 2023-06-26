«Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской биржи

«Полюс» планирует через месяц провести делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи. Решение о б этом было принято после введения американских и британских блокирующих санкций. Листинг акций «Полюса» на Мосбирже сохранится.

Золотодобывающая компания «Полюс» планирует 25 июля провести делистинг депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Решение о делистинге было принято после введения в отношении «Полюса» блокирующих санкций со стороны США и Великобритании. Под санкции попали головная и дочерние компании «Полюса».

Делистинг – это исключение ценных бумаг из котировального списка фондовой биржи.

Отмечается, что «Полюс» сохранит листинг акций на Мосбирже.

По собственным данным, «Полюс» является первой в мире компанией по запасам золота и входит в пятерке по объему его добычи.

Фото на обложке: Stanislau Palaukou / Shutterstock