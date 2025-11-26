Сбои наблюдаются в работе МТС, «Мегафон» и Tele2 26 ноября

26 ноября 2025 года пользователи МТС, «Мегафон» и Tele2 сообщили о массовых перебоях в работе связи — суммарно более 770 жалоб за день. Данные представлены сайтом «Сбой.рф». Перебои в работе отмечены у всех трёх операторов, а крупнейший объём обращений пришёлся на Москву, Санкт-Петербург и несколько регионов.

Сбой в работе МТС 26 ноября

По данным «Сбой.рф», на перебои в работе МТС поступило 360 жалоб. Аналогичные проблемы фиксировались 17 ноября и 24 ноября, когда число жалоб также резко подскакивало.

Чаще всего о проблемах сообщали пользователи:

в Москве — 34%





в Иркутской области — 12%





в Санкт-Петербурге — 8%





Активный рост жалоб наблюдался в промежутке с 10:00 до 12:00 26 ноября, где пики поднимались до 10–15 жалоб каждые 15 минут.

Сбой в работе «Мегафон»

26 ноября на «Мегафон» зарегистрировано 181 обращение. Похожая история произошла 24 ноября, когда сайт «Сбой.рф» зафиксировал резкий всплеск жалоб — 1 700. Это был самый масштабный сбой за последние 14 дней.

26 ноября жалобы распределились по регионам так:

Москва — 24%





Самарская область — 14%





Санкт-Петербург — 12%





Более локальные пики жалоб отмечались около 10:00–12:00, аналогично МТС.

Сбой в работе Tele2

На работу Tele2 26 ноября пожаловались 230 человек. Ранее заметные сбои фиксировались 15 ноября и 18 ноября, когда показатель поднимался резко и существенно выше обычного уровня.

Согласно данным за последние 6 часов, жалобы поступали из:

Москвы — 27%





Санкт-Петербурга — 12%





Новосибирской области — 9%





Самый активный рост числа обращений наблюдался с 09:00 до 11:00, когда количество жалоб возрастало в несколько раз относительно ночных часов.

Фото: Wesley Tingey / Unsplash