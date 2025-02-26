Пользователи сообщили о сбое в работе «Билайна» 26 февраля

В работе оператора связи «Билайн» в среду, 26 февраля, произошел сбой, следует из данных порталов «Сбой.рф» и Downdetector.su . Совокупное число жалоб составило 7,6 тыс.

Сообщения о жалобах начали поступать примерно в 12:00 мск. По данным Downdetector, на пике в 12:30 мск число жалоб составило 692, сетевой сбой — 5,07%. На «Сбой.рф» максимальное число жалоб (308) пользователи оставили в 12:30 мск. Клиенты «Билайна» жалуются на неполадки в работе домашнего интернета.

Скриншот с Downdetector.su, фото: RB.RU

На Downdetector жалобы чаще всего оставляли жители Смоленской области (28%), Краснодарского края (15%) и Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%). На работу «Билайн» на «Сбой.рф» чаще жалуются жители Москвы (26%), Краснодарского края (19%), Санкт-Петербурга (12%). «Домашний интернет отключается каждую минуту. Операторы не отвечают. В мобильное приложение не заходит», — написал на Downdetector пользователь по имени Саша.

В пресс-службе «Билайна» заявили «РИА Новостям», что ряд систем компании подвергся DDoS-атаке. «Наши специалисты принимают все необходимые меры для минимизации возможных последствий и поддержания стабильной работы сервисов», — прокомментировали в «Билайне».

24 января в работе российских операторов связи произошел массовый сбой. Неполадки затронули «Билайн» «Мегафон», Yota, T2, МТС, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и другие. В Роскомнадзоре RB.RU пояснили, что его службы зафиксировали сбой на инфраструктуре «Мегафона», который в «кратчайшие сроки был устранен специалистами оператора». На сетях других операторов неполадки РКН не наблюдал.