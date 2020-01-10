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МТС создала компанию для управления билетными сервисами Ponominalu и Ticketland

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

МТС создала новую компанию «МТС Entertainment», которая получит в управление билетные сервисы Ponominalu и Ticketland. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

МТС создала компанию для управления билетными сервисами Ponominalu и Ticketland

В базе данных Kartoteka.ru указано, что МТС учредила ООО «МТС Энтертейнмент» 27 декабря 2019 года. Гендиректором компании стал сооснователь Ponominalu Михаил Минин.

Источник Ъ утверждает, что новая структура будет управлять направлениями бизнеса МТС, связанными с мероприятиями. В МТС пока не решили, сохранятся ли бренды Ponominalu и Ticketland.

Другому источнику издания известно, что одним из проектов, которым займется «МТС Энтертейнмент», станет концертная площадка «МТС Live Arena» в Сколково. Арена на 11,5 тысяч мест должна открыться в 2020 году.

Еще один источник Ъ, близкий к МТС, подчеркнул, что новая структура будет управлять только билетными сервисами и другими возможными проектами в этой сфере, но не ареной. Объединение Ponominalu и Ticketland под единым брендом не планируется, отметил он.

В МТС подтвердили, что новая компания создана «для развития проектов в сфере энтертейнмента». Детали представитель МТС не раскрыл.

МТС купила Ponominalu и Ticketland в феврале 2018 года. Источники Ъ говорят, что компания еще тогда задумалась об их объединении.

Фото: Gary Glaser / Shutterstock

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