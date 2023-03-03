Российский логистический оператор Pony Express вышел на рынок Таиланда. Компания открыла офис в Паттайе и вскоре собирается открыть его на Пхукете. Таиланд стал для Pony Express тринадцатой страной присутствия.

Об открытии офиса в городе Паттайе в Таиланде сообщили в пресс-службе Pony Express.

В офисе работает русскоговорящий менеджер, который проконсультирует клиентов по возникающим вопросам. Там же доступны для покупки 15 видов упаковки для любых типов отправок.

Pony Express доставляет посылки из Москвы в Паттайю в срок от 5 до 15 дней. Весной текущего года компания планирует открыть второй офис в Таиланде – на Пхукете.

Таиланд стал тринадцатой страной присутствия Pony Express. Помимо России офисы компании работают в Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Турции, Узбекистане.

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