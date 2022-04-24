Беспилотники Pony.ai получили первую лицензию такси в Китае

Совместный проект Китая и США, ведущая мировая компания по технологиям автономного вождения Pony.ai объявила, что стала первой и единственной среди владельцев роботакси, получившей официальную лицензию в Китае. Для корпорации это означает возможность коммерциализации услуг в одном из самых оживленных районов Гуанчжоу.

Впервые в Китае услуги беспилотников будут предлагаться наряду с традиционным обслуживанием на машинах привычных таксопарков, сообщает Business Wire. Владельцы роботакси также смогут взимать плату за проезд.

Ранее роботакси Pony.ai уже дали разрешение на пассажирские перевозки, но они осуществляли их только на небольшой промышленной территории и бесплатно.

Теперь компания может эксплуатировать 100 своих автономных транспортных средств в районе Наньша (порядка 800 кв. км – практически как центр Москвы в пределах Садового кольца).

Постепенно опыт планируется масштабировать и на иные районы Гуанчжоу, а также на другие города (в том числе калифорнийские), где сейчас беспилотники только тестируются.

«Мы стали первой компанией беспилотного вождения в Китае, получившей лицензию такси, что говорит о нашей технологической мощи. Мы расширим масштабы наших услуг, обеспечим качественные путешествия для публики в Гуанчжоу, создадим отраслевой эталон для услуг роботакси и продолжим лидировать в коммерциализации робототехники в пассажирских перевозках», - сказал соучредитель и генеральный директор компании Pony.ai Джеймс Пэн.

Пассажиры смогут совершать поездки и оплачивать услуги через приложение PonyPilot+. Роботакси будут работать как в дневное, так и в ночное время. Тарифы будут сопоставимы со стандартными для обычных такси.

«Включение автономных транспортных средств в систему унифицированного и стандартизированного управления услугами таки доказывает, что как государство, так и общественность все чаще принимают роботакси в качестве повседневного транспорта, признавая его эксплуатацию удобной и безопасной», - считает соучредитель и технический директор Pony.ai Тяньчэн Лу.

Претендовать на получение лицензии Pony.ai позволили строгие квалификационные испытания на безопасность и соблюдение ряда требований. Например, более 24 месяцев испытаний, не менее 1 млн км испытательного пробега (из них не менее 200 тыс. км в полностью автономном режиме без страховки водителя) и, конечно, отсутствие ДТП в этот период.

Pony.ai стала первой и единственной компанией, которая отвечает всем этим требованиям и стандартам.

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