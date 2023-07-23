Илон Маск заявил, что Twitter скоро «попрощается со всеми птичками»

Владелец X Corp, частью которой после сделки стал и Twitter, Илон Маск написал в своем аккаунте, что после ребрендинга соцсеть лишится своего главного символа — синей птицы, отсылавшей к называнию сервиса («tweet» — «чирикать, щебетать»). Миллиардер признался, что птичка ему нравится, «но X лучше».
В любимой соцсети Маск сделал сразу несколько постов. Сначала он сообщил, что «скоро мы попрощаемся с логотипом Twitter и, постепенно, со всеми птичками».
Затем выложил старый логотип-птицу с пометкой «Мне это нравится, но X лучше». А затем запостил трехсекундное видео, на котором старый лого сменяется на заявленную X (говоря образно, поставил крест на птице).
Заявив о скором ребрендинге соцсети, Маск добавил: «Если этой ночью кто-то-то предложит хороший логотип с X, мы начнем его повсеместно использовать уже завтра».
После этого в комментарии к записи посыпались «фотожабы» с возможными логотипами, а также картинки, сгенерированные ИИ, в которых пользователи постарались совместить птицу и X.
Маск изначально говорил о том, что под логотипом X запустит суперапп-аналог китайского WeChat. Приверженность миллиардера этой букве прослеживается и в планах создать компанию-разработчика продуктов на базе ИИ — xAI.
Фото на обложке: Unsplash
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