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Илон Маск заявил, что Twitter скоро «попрощается со всеми птичками»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Владелец X Corp, частью которой после сделки стал и Twitter, Илон Маск написал в своем аккаунте, что после ребрендинга соцсеть лишится своего главного символа — синей птицы, отсылавшей к называнию сервиса («tweet» — «чирикать, щебетать»). Миллиардер признался, что птичка ему нравится, «но X лучше».

Илон Маск заявил, что Twitter скоро «попрощается со всеми птичками»

В любимой соцсети Маск сделал сразу несколько постов. Сначала он сообщил, что «скоро мы попрощаемся с логотипом Twitter и, постепенно, со всеми птичками».

Затем выложил старый логотип-птицу с пометкой  «Мне это нравится, но X лучше». А затем запостил трехсекундное видео, на котором старый лого сменяется на заявленную X (говоря образно, поставил крест на птице).

Заявив о скором ребрендинге соцсети, Маск добавил: «Если этой ночью кто-то-то предложит хороший логотип с X, мы начнем его повсеместно использовать уже завтра».

После этого в комментарии к записи посыпались «фотожабы» с возможными логотипами, а также картинки, сгенерированные ИИ, в которых пользователи постарались совместить птицу и X.

Маск изначально говорил о том, что под логотипом X запустит суперапп-аналог китайского WeChat. Приверженность миллиардера этой букве прослеживается и в планах создать компанию-разработчика продуктов на базе ИИ — xAI.

Фото на обложке: Unsplash

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