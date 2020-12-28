«Бизнес любит поплакать иногда, но»: Титов попросил Путина поддержать пострадавших в COVID предпринимателей

Бизнес-омбудсмен Борис Титов доложил в ходе рабочей встречи президенту страны Владимиру Путину о том, как предприниматели пострадали и продолжают страдать от пандемии COVID. По словам Титова, бизнес любит поплакать иногда, но результаты опросов свидетельствуют о том, что многим действительно необходима поддержка. Глава государства обещал подумать над этим. Расшифровка встречи приводится на сайте Кремля.

По словам Титова, из тех мер поддержки, которые были реализованы, многие действительно оказались очень важными, многие предприниматели ими воспользовались. Многие сейчас жалуются на то, что спрос до сих пор не восстановился. Из-за ограничений в ряде регионов по-прежнему закрыты кинотеатры, спортивные, массовые зрелищные мероприятия.

«Поэтому хотелось бы всё-таки сегодня поговорить о возможности каких-то дополнительных мер, которые уже вот на этой стадии могли бы немножко улучшить ситуацию для предпринимателей», — отметил Титов, добавив, что наиболее востребован кредит под два процента на восстановление деятельности, который выплачивается, если компания сохраняет штат.

Титов подчеркнул, что этой мерой успели воспользоваться 38,6% предпринимателей. Но согласно опросам, 49,5% признались, что им будет сложно возвращать эти деньги.

«В этой связи мы просили бы, во-первых, продлить возврат этих средств, а во-вторых, есть ли возможность немножко облегчить сами требования, потому что надо сохранять занятость 90%, и тогда ты вообще не возвращаешь кредит», — напомнил Титов, отметив, что эту планку хорошо бы снизить до 80%.

Путин обещал подумать над этим. В ответ омбудсмен продолжил рассказывать о ситуации, отметив, что 52,3% предпринимателей воспользовались мерой по реструктуризации налогов.

«Это серьёзно, особенно, конечно, 15% — социальные взносы. Это серьёзно было, ещё я хотел дополнительно на этом остановиться. Сейчас на три месяца была продлена возможность возврата этих средств, но, к сожалению, действительно ситуация сегодня такова, что многие не смогут этого сделать. То есть по нашему опросу 49,5% заявили о том, что не смогут», — подчеркнул Титов.

Путин призвал его ориентироваться не только на опросы, но и анализировать реальное состояние компаний.

«Конечно, понятно, что бизнес любит поплакать иногда, но тем не менее… Понятно, что это сложная мера, тем более что если бы не было этой второй волны…», —отметил Титов.

На это президент добавил, что всё понимает.

Фото: Kremlin.ru