Аналитики назвали самые популярные франшизы в России

Аналитики составили некоммерческий рейтинг самых популярных франшиз в России. По итогам прошлого года его возглавил фаст-фуд, магазины-дискантуеры и пункты выдачи заказов маркетплейсов, хотя последние опустились на несколько позиций вниз.
Результаты исследования аналитиков показали, что в России стали чаще покупать франшизы, а средняя сумма вложений у них выросла до 21,6 млн рублей с 15,6 млн рублей в 2020 году.
Рейтинг самых популярных франшиз возглавили рестораны KFC и McDonald's. Их ближайший конкурент Burger King расположился на 8 месте. Десятка лидеров выглядит следующим образом (название, количество открытых точек за год, инвестиции в проект):
- KFC (155 точек, 60 млн рублей);
- McDonald’s (90 точек, 70 млн рублей);
- «Пятерочка» (891 магазинов, 5 млн рублей);
- FixPrice (737 магазинов, 3 млн рублей);
- Wildberries (8,5 тыс. пунктов, 250 тыс. рублей);
- «Доброцен» (136 магазинов, 15 млн рублей);
- Ozon (8 тыс. пунктов, 250 тыс. рублей);
- Burger King (43 точки, 40 млн рублей);
- МПР (183 магазина, 7,59 млн рублей).
Пункты выдачи заказов Wildberries в прошлом году были лидером рейтинга, а в этом – опустились на 5 строчку. Ozon также потерял две позиции.
Ежегодный некоммерческий рейтинг популярных франшиз составил каталог Businessmens.
Фото на обложке: Sorbis /
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