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Аналитики назвали самые популярные франшизы в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики составили некоммерческий рейтинг самых популярных франшиз в России. По итогам прошлого года его возглавил фаст-фуд, магазины-дискантуеры и пункты выдачи заказов маркетплейсов, хотя последние опустились на несколько позиций вниз.

Аналитики назвали самые популярные франшизы в России

Результаты исследования аналитиков показали, что в России стали чаще покупать франшизы, а средняя сумма вложений у них выросла до 21,6 млн рублей с 15,6 млн рублей в 2020 году.

Рейтинг самых популярных франшиз возглавили рестораны KFC и McDonald's. Их ближайший конкурент Burger King расположился на 8 месте. Десятка лидеров выглядит следующим образом (название, количество открытых точек за год, инвестиции в проект):

  1. KFC (155 точек, 60 млн рублей);
  2. McDonald’s (90 точек, 70 млн рублей);
  3. «Пятерочка» (891 магазинов, 5 млн рублей);
  4. FixPrice (737 магазинов, 3 млн рублей);
  5. Wildberries (8,5 тыс. пунктов, 250 тыс. рублей);
  6. «Доброцен» (136 магазинов, 15 млн рублей);
  7. Ozon (8 тыс. пунктов, 250 тыс. рублей);
  8. Burger King (43 точки, 40 млн рублей);
  9. МПР (183 магазина, 7,59 млн рублей).

Пункты выдачи заказов Wildberries в прошлом году были лидером рейтинга, а в этом – опустились на 5 строчку. Ozon также потерял две позиции.

Ежегодный некоммерческий рейтинг популярных франшиз составил каталог Businessmens.

Фото на обложке: Sorbis / Shutterstock

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