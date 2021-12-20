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Самыми популярными товарами на Ozon стали напольные весы, раствор для линз и интимная гель-смазка

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Маркетплейс Ozon назвал товары, которые россияне покупали в этом году чаще других. Исключая товары повседневного спроса, например, ультрапастеризованное молоко и туалетную бумагу, лидерами продаж стали в частности напольные весы, раствор для контактных линз и интимная гель-смазка.

Самыми популярными товарами на Ozon стали напольные весы, раствор для линз и интимная гель-смазка

О лидерах года по продажам на маркетплейсе RB рассказали в пресс-службе Ozon.

80% товаров из топ-100 по итогам года, проданных на маркетплейсе, относятся к товарам повседневного спроса – это, например, ультрапастеризованное молоко, кофе в капсулах и туалетная бумага. Лидерами продаж среди оставшихся 20% процентов стали:

  1. наполнитель для кошачьего туалета и корма для кошек;
  2. интимная гель-смазка;
  3. умные напольные весы;
  4. защитное стекло для iPhone;
  5. раствор для контактных линз.

Также в список лидеров попали бумага для печати, детский домик из картона, насадки для электрических зубных щеток, напольная сушилка для белья и медицинские маски в упаковках по 100 штук.

В списке самых популярных поисковых запросов на Ozon оказались в частности мужские и женские кроссовки, тушь для ресниц, увлажнитель воздуха и различные игрушки для сексуальных утех.

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Фото на обложке: SaiArLawKa2 / Shutterstock

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