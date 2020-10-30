Мессенджеры стали популярнее соцсетей — исследование

Мессенджеры стали самыми популярными приложениями на смартфоне. Социальные сети оказались на втором месте, на третьем — приложения банков. Итоги исследования компании Deloitte «Медиапотребление в России — 2020» публикуют «Ведомости».

Жители России стали чаще устанавливать мессенджеры на смартфоны. По данным экспертов, обычно у пользователей установлено 4 мессенджера:

WhatsApp (у 88% респондентов);

Viber (у 62%);

Skype (у 52%);

Telegram (у 50%).

Реже на смартфоны устанавливают Facebook Messenger, Google Hangouts и Snapchat. 42% опрошенных пояснили, что пользуются мессенджерами чаще, чем раньше. За год сильно выросла популярность Telegram. Skype ухудшил свои позиции.

«Удаленная работа способствует использованию мессенджеров. Они позволяют наладить более эффективное групповое общение», — говорит представитель Deloitte в СНГ Антон Шульга.

Также из-за пандемии вырос объем голосового трафика в сетях сотовой связи. За половину 2020 года абоненты России проговорили 231,7 млрд минут. Это на 12 млрд минут больше, чем в прошлом году.

Заметили аналитики Deloitte и рост потребления видеоконтента с ноутбуков и стационарных компьютеров.

Опрос проводился в 200 населенных пунктах в 8 регионах страны. В исследовании «Медиапотребление в России — 2020» приняли участие 1600 человек.

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