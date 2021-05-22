Названы популярные у кибермошенников схемы в 2021 году

Атаки на системы биометрической идентификации и экосистемы банков, а также спам-рассылки на корпоративные адреса работников будут популярны у кибермошенников до конца текущего года, уверены специалисты. Однако это будут не единственные предпринимаемые действия.

Популярными у киберпреступников останутся и атаки на системы перевода денег при помощи новых инструментов и техники обхода защиты, сообщает «РИА Новости». Также ожидается, что мошенники будут воровать данные через внешние сервисы.

«Масштабная цифровизация банковских услуг, внедрение новых технологий предоставления услуг в дистанционном формате, увеличение транзакционной активности клиентов в сети интернет провоцируют увеличение кибермошенничества по счетам клиентов», — прокомментировал директор департамента информационной безопасности «Россельхозбанка» Андрей Соколов.

По его словам, рост числа приложений, экосистем и дистанционных сервисов, которые доступны пользователям, провоцирует увеличение киберугроз, появление новых направлений для атак и требует применения нестандартных подходов к моделированию и средств реагирования.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!