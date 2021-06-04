«Ростелеком» создаст полигон для испытаний 5G в Москве

Правительство Москвы и ПАО «Ростелеком» заключили соглашение о взаимодействии: компания займётся развитием в столице сетей мобильной связи 5G.

Подпись под соглашением поставили мэр Москвы Сергей Собянин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, сообщили RB.RU в пресс-службе компании.

Соглашение подразумевает создание в столице индустриальных полигонов с инфраструктурой сетей 5G, а также формирование до 2022 года портфеля перспективных сценариев использования сетей пятого поколения. Куратором проекта станет Департамент информационных технологий Москвы.

Столичный 5G-полигон станет центром притяжения компетенций, который объединит операторов, разработчиков новых цифровых сервисов и их индустриальных потребителей. В результате появятся уникальные бизнес-партнерства для отработки инновационных отраслевых решений в реальных условиях использования. Нам важно на деле показать потенциальным заказчикам преимущества 5G-технологий, которые помогают существенно повысить эффективность бизнеса, городского хозяйства и социальной сферы. Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома»

В «Ростелекоме» отметили, что на полигоне будут отрабатываться сценарии совместного применения 5G с другими технологиями, например, AR/VR, искусственного интеллекта и робототехники.

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