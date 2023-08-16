Pornhub запустил раздел с короткими вертикальными видео

Крупнейший в мире сайт для взрослых запустил раздел с короткими вертикальными видео. Pornhub Shorties является аналогом ленты TikTok и YouTube Shorts – в нем размещаются тизеры к полным версиям роликов.
На Pornhub появился раздел с короткими вертикальными видео. Внимание на это обратил Rozetked.
В Pornhub Shorties размещаются тизеры – раздел выглядит похожим на ленту TikTok и YouTube Shorts. Короткие ролики можно смотреть один за другим. Под каждым из них размещается ссылка на полное видео.
Кроме просмотра роликов, пользователи могут оставлять к ним комментарии и ставить лайки.
Раздел находится в тестовом режиме, Pornhub пока официально не объявлял о его запуске.
Фото на обложке:
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