Pornhub запустил раздел с короткими вертикальными видео

Крупнейший в мире сайт для взрослых запустил раздел с короткими вертикальными видео. Pornhub Shorties является аналогом ленты TikTok и YouTube Shorts – в нем размещаются тизеры к полным версиям роликов.

На Pornhub появился раздел с короткими вертикальными видео. Внимание на это обратил Rozetked.

В Pornhub Shorties размещаются тизеры – раздел выглядит похожим на ленту TikTok и YouTube Shorts. Короткие ролики можно смотреть один за другим. Под каждым из них размещается ссылка на полное видео.

Кроме просмотра роликов, пользователи могут оставлять к ним комментарии и ставить лайки.

Раздел находится в тестовом режиме, Pornhub пока официально не объявлял о его запуске.

Фото на обложке: imi-hydronic