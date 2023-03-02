Союз потребителей попросил оставить порог беспошлинной торговли в размере €1000

Союз потребителей России попросил сохранить порог беспошлинной торговли на отметке в €1000 и 31 кг. Об этом говорится в письме к вице-премьеру Алексею Оверчуку, сообщили «Известия».
Мера поможет поддержать потребителей, так как зарубежные бренды покинули страну или приостановили работу. С 1 апреля 2023 года порог должен снизиться до €200. Это означает, что россиянам при повышении лимита придется платить за купленные за рубежом товары не менее €2 евро за 1 кг.
До 2019-го года порог составлят €1000 и 31 кг, с тех пор его постепенно снижали. В апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии временно вернул отсечку к значению €1000. Это помогло наполнить рынок иностранными товарами. Иностранные онлайн-торговцы в условиях санкций могли удовлетворить спрос российских покупателей.
Если порог вернется к прежнему уровню €200, то граждан ждут дополнительные траты, так как такую продукцию не производят на территории ЕАЭС. Тем более из-за ограничительных мер товары уже тяжело ввезти в Россию.
Фото на обложке: Unsplash
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