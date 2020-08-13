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Porsche стала самой прибыльной автокомпанией Европы

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

По результатам первых шести месяцев 2020 года немецкий производитель автомобилей Porsche стал самой прибыльной автокомпанией Европы. Заявленная операционная прибыль Porsche составила €1,23 млрд, операционная рентабельность — 10%. Об этом пишут «Ведомости».

Porsche стала самой прибыльной автокомпанией Европы

Прибыль в первом полугодии показали еще два европейских автопроизводителя:

  • французская группа PSA (операционная прибыль — €517 млн, операционная рентабельность непосредственно автомобильного бизнеса — 3,7%),
  • итальянская Ferrari (операционная прибыль — €243 млн, операционная рентабельность — 16,2%).

Другие производители автомобилей понесли убытки. Так, операционные убытки Mercedes в первом полугодии 2020 года составили €620 млн, Audi — €640 млн, BMW — €1,33 млрд, Volkswagen — €2,1 млрд.

Издание отмечает, что Porsche впервые в истории стала лидером по прибыльности в европейском автопроме. Компания показала операционную рентабельность в 10% и выразила огорчение, что не смогла достичь обещанных 15%.

Как говорят в Porsche, помог системный подход к борьбе с кризисом, в том числе тщательное сокращение издержек. Эксперты говорят, что также роль сыграл старт продаж Taycan, первой электрической модели Porsche. Он произошел в самом начале локдауна.

Также аналитики утверждают, что состоятельные покупатели Porsche меньше подвержены влиянию кризисов, чем покупатели других марок. 

Фото: North Monaco / Shutterstock

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