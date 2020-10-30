Закрылся новостной портал Finparty

Портал о неформальных новостях финансовой сферы Finparty.ru закрывается с 28 октября. Такое сообщение появилось на официальном сайте ресурса.

Партнерское соглашение между Finparty.ru и его издателем ООО «Банковские новости» расторгнуто. Уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке подписано генеральным директором «Банки.ру» Динарой Юнусовой. Причины решения не уточняются.

Проект Finparty.ru был создан осенью 2010 года Гюзель Губейдуллиной, в то время обозревателем газеты «Ведомости». Портал стал частью «Банки.ру» весной 2014 года. По оценкам экспертов сумма сделки составила около $1 млн, пишет Forbes.

Скриншот с сайта finparty.ru

По итогам первого квартала 2018 года Finparty входил в топ-10 самых цитируемых СМИ финансовой отрасли. Руководителем проекта в последнее время была журналист и телеведущая Елена Ищеева.

«Портал стал яркой звездой в группе “Банки.ру”, но мы оказались бессильны перед сухими строчками юридического документа. Считали, что тратить одну пятидесятую из ежемесячной прибыли холдинга на поддержание Finparty — это позволительная роскошь в интересах всей финансовой индустрии. Однако нашлись те, кому это показалось непосильной ношей», — прокомментировала закрытие портала Елена Ищеева.

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