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Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня 2024 года. «Трансформатора» обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону, в его доме и бизнес-клубе прошли обыски.

Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

Тверской суд Москвы отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Портнягина обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. По версии следствия, Портнягин и его супруга Екатерина уклонились от уплаты налогов и перевели 91 млн рублей на счета третьих лиц. Портнягин признал вину только в неуплате налогов.

Блогера Дмитрия Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону, за день до этого на него завели уголовное дело. В доме Портнягина, а также в принадлежащих ему банном комплексе и бизнес-клубе Club 500 прошли обыски.

Фото на обложке: Salivanchuk Semen / Shutterstock

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