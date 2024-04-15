Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня 2024 года. «Трансформатора» обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону, в его доме и бизнес-клубе прошли обыски.

Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов