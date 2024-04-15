Суд отправил блогера Портнягина под домашний арест по делу о неуплате налогов

Суд отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня 2024 года. «Трансформатора» обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. 12 апреля Портнягина задержали в Ростове-на-Дону, в его доме и бизнес-клубе прошли обыски.
Тверской суд Москвы отправил блогера Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Портнягина обвиняют в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. По версии следствия, Портнягин и его супруга Екатерина уклонились от уплаты налогов и перевели 91 млн рублей на счета третьих лиц. Портнягин признал вину только в неуплате налогов.
Блогера Дмитрия Портнягина задержали 12 апреля в Ростове-на-Дону, за день до этого на него завели уголовное дело. В доме Портнягина, а также в принадлежащих ему банном комплексе и бизнес-клубе Club 500 прошли обыски.
Фото на обложке: Salivanchuk Semen /
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