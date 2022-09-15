Активная жизненная позиция и отсутствие детей: составлен портрет российской аудитории Telegram

Регулярно читают новости и общаются в Telegram россияне с активной жизненной позицией, высшим образованием и без детей, показало исследование группы PRT, платформы SocialJet и агентства Trend Surfers.

География: Активнее всего Telegram используют жители Центрального ФО — 44%. 15% пользователей приходится на Южный ФО, 9% — на Северо-Западный ФО, 8% — на Сибирский ФО, по 7% — на Приволжский ФО и Уральский ФО, по 5% — на Северо-Кавказский ФО и Дальневосточный ФО.

Социально-демографические характеристики:

Регулярно читают новости и общаются в Telegram 48% женщин и 52% мужчин, 75% из них обладают активной жизненной позицией.

Аудитория мессенджера преимущественно взрослая: 28% — пользователи 35–44 лет, 26% старше 45 лет. Каждому пятому пользователю (21%) от 25 до 34 лет, 12% в возрасте 18–24 лет, столько же пользователей меньше 18 лет.

Половина респондентов (49%) имеют высшее, а также общее среднее (32%) либо неоконченное высшее (15%) образование. 4% обладают ученой степенью;

52% участников исследования являются опытными специалистами в своих отраслях, 16% находятся на старте своей карьеры, 16% проходят стажировку или являются студентами, 11% занимают руководящие или топ-менеджерские позиции;

В сфере IT занято 18% пользователей Telegram, в науке и образовании — 11%, производстве и энергетике — 10%. Меньше всего опрошенных работают в области культуры и искусства (2%) и шоу-бизнесе (1%);

Почти половина (48%) участников исследования являются бездетными. У 21% опрошенных более двух детей в семье, у 20% — один ребенок, у 8% — трое, у 3% — многодетная семья.

43% зарабатывают меньше 40 тыс. рублей в месяц, 32% — от 40 тыс. до 70 тыс. тысяч рублей, 14% — от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, 11% — от 120 тыс. рублей в месяц и выше.

Объектом исследования выступила аудитория каналов Telegram из наиболее востребованных категорий: новости и общество, экономика и бизнес, юмор и развлечения. Опрос проводился в формате теста из 14 вопросов — пользователям предлагали узнать, какую из профессий будущего они могут освоить.

Исследование проводилось в сентябре 2022 года. Количество участников превысило 6 тыс. человек.

Фото на обложке: Unsplash