Активная жизненная позиция и отсутствие детей: составлен портрет российской аудитории Telegram

Регулярно читают новости и общаются в Telegram россияне с активной жизненной позицией, высшим образованием и без детей, показало исследование группы PRT, платформы SocialJet и агентства Trend Surfers.
География: Активнее всего Telegram используют жители Центрального ФО — 44%. 15% пользователей приходится на Южный ФО, 9% — на Северо-Западный ФО, 8% — на Сибирский ФО, по 7% — на Приволжский ФО и Уральский ФО, по 5% — на Северо-Кавказский ФО и Дальневосточный ФО.
Социально-демографические характеристики:
- Регулярно читают новости и общаются в Telegram 48% женщин и 52% мужчин, 75% из них обладают активной жизненной позицией.
- Аудитория мессенджера преимущественно взрослая: 28% — пользователи 35–44 лет, 26% старше 45 лет. Каждому пятому пользователю (21%) от 25 до 34 лет, 12% в возрасте 18–24 лет, столько же пользователей меньше 18 лет.
- Половина респондентов (49%) имеют высшее, а также общее среднее (32%) либо неоконченное высшее (15%) образование. 4% обладают ученой степенью;
- 52% участников исследования являются опытными специалистами в своих отраслях, 16% находятся на старте своей карьеры, 16% проходят стажировку или являются студентами, 11% занимают руководящие или топ-менеджерские позиции;
- В сфере IT занято 18% пользователей Telegram, в науке и образовании — 11%, производстве и энергетике — 10%. Меньше всего опрошенных работают в области культуры и искусства (2%) и шоу-бизнесе (1%);
- Почти половина (48%) участников исследования являются бездетными. У 21% опрошенных более двух детей в семье, у 20% — один ребенок, у 8% — трое, у 3% — многодетная семья.
- 43% зарабатывают меньше 40 тыс. рублей в месяц, 32% — от 40 тыс. до 70 тыс. тысяч рублей, 14% — от 70 тыс. до 120 тыс. рублей, 11% — от 120 тыс. рублей в месяц и выше.
Объектом исследования выступила аудитория каналов Telegram из наиболее востребованных категорий: новости и общество, экономика и бизнес, юмор и развлечения. Опрос проводился в формате теста из 14 вопросов — пользователям предлагали узнать, какую из профессий будущего они могут освоить.
Исследование проводилось в сентябре 2022 года. Количество участников превысило 6 тыс. человек.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Монетизируем Telegram-канал с ботом Donate
- 2 Приложение внутри чат-бота Telegram — альтернатива в условиях блокировок в сторах. Кому подойдет?
- 3 На TGCONF расскажут, как зарабатывать на своем канале в Telegram
- 4 Переходим на новые площадки: как правильно адаптировать контент для соцсетей?
- 5 Что такое Telegram-боты и какому бизнесу они подойдут?
ВОЗМОЖНОСТИ
15 сентября 2022
15 сентября 2022
15 сентября 2022