Португалия отменит льготный налоговый режим для иностранцев. Заявления на вступление в него перестанут принимать в 2024 году. Режим ввели в 2009 году, но в нынешних условиях он начал приводить к налоговой несправедливости.

В 2024 году Португалия отменит специальный налоговый режим, по которому проживающие в стране иностранцы платят налог по фиксированной ставке в 20%. Об этом сообщил Bloomberg.

Португалия ввела льготный налоговый режим в 2009 году. Согласно ему, иностранцы в течение 10 лет платили налог по фиксированной ставке в 20%, в то время как в стране действует прогрессивная ставка налогообложения, достигающая 48%.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отметил, что в нынешних условиях льготный режим приводит к налоговой несправедливости. По данным Bloomberg, за время действия режима им воспользовались 89 тыс. человек.

В феврале Португалия свернула программу так называемых золотых виз, которые можно было получить за инвестиции в экономику государства.

Фото на обложке: artem evdokimov / Shutterstock