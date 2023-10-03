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Португалия отменит льготный налоговый режим для иностранцев

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Португалия отменит льготный налоговый режим для иностранцев. Заявления на вступление в него перестанут принимать в 2024 году. Режим ввели в 2009 году, но в нынешних условиях он начал приводить к налоговой несправедливости.

Португалия отменит льготный налоговый режим для иностранцев

В 2024 году Португалия отменит специальный налоговый режим, по которому проживающие в стране иностранцы платят налог по фиксированной ставке в 20%. Об этом сообщил Bloomberg.

Португалия ввела льготный налоговый режим в 2009 году. Согласно ему, иностранцы в течение 10 лет платили налог по фиксированной ставке в 20%, в то время как в стране действует прогрессивная ставка налогообложения, достигающая 48%.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта отметил, что в нынешних условиях льготный режим приводит к налоговой несправедливости. По данным Bloomberg, за время действия режима им воспользовались 89 тыс. человек.

В феврале Португалия свернула программу так называемых золотых виз, которые можно было получить за инвестиции в экономику государства.

Фото на обложке: artem evdokimov / Shutterstock

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