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Маркетплейсы и ритейлеры составят конкуренцию банкам в выдаче онлайн-кредитов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские банки фиксируют рост дистанционной выдачи POS-кредитов на фоне развития онлайн-торговли. Конкуренцию в этом сегменте им могут составить небольшие игроки, приобретаемые самими маркетплейсами.

Маркетплейсы и ритейлеры составят конкуренцию банкам в выдаче онлайн-кредитов

Банки, выдающие POS-кредиты, фиксируют рост их выдачи в онлайн-режиме, сообщил «Коммерсантъ». По оценке Почта-банка, занимающего первое место в этом сегменте (по данным Frank RG), проникновение онлайн-кредитов в нем выросло с 5% в 2018 году до 17% сейчас. Банк «Ренессанс Кредит» (второй по размеру участник рынка) показал в 2021 году ежеквартальный рост на 15-19% онлайн-выдачи POS-кредитов.

Доля заявок, получаемых через онлайн-канал ОТП-банком (занимает четвертое место) в первом квартале составила 37%, во втором — 38%, а в третьем — 45%. В МТС-банке (занимает третье место) также подтвердили увеличение интереса заемщиков к POS-кредитованию в онлайн-режиме.

Согласно данным Frank RG, в целом на рынке доля POS-кредитов онлайн сейчас составляет около 15-20% портфеля, в год она растет на 4-5 п.п. Исходя из оценки совокупного портфеля по состоянию на 1 октября 2021 года (228 млрд рублей) это около 35-46 млрд рублей.

Сейчас POS-кредитование онлайн активно развивается в сегменте маркетплейсов, рассказали представители банков. Банкиры полагают, что долю традиционных игроков, скорее всего, будут отбирать и банки, которые принадлежат крупным ритейлерам.

На данный момент Почта-банк ведет переговоры с рядом крупных ритейлеров в сегменте e-commerce и в ближайшее время намерен начать выдавать POS-кредиты на ведущих маркетплейсах. Однако в ОТП-банке не ожидают значительного прироста новых пользователей в сегменте POS-кредитов онлайн. Как пояснили в банке, за время, когда офлайн-магазины были закрыты в 2020 году из-за антиковидных ограничений, многие из тех, кто хотел уйти, уже ушли в онлайн.

Как отметил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, главным сдерживающим фактором на рынке POS-кредитования в онлайн-режиме остается механизм удаленной идентификации заемщиков и электронной подписи. По его словам, на данный момент этот процесс в банках не отлажен — кредитные организации не могут быстро идентифицировать любого произвольного клиента, что создает трудности.

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Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

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