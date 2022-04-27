Открыта регистрация на форум по практической кибербезопасности Positive Hack Days 11

18-19 мая в Центре международной торговли в Москве пройдет международный форум по практической кибербезопасности Positive Hack Days 11. Участников мероприятия ждут новейшие исследования в области ИБ, насыщенная деловая программа и конкурсы для этичных хакеров. Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет открыта онлайн-трансляция.
Концепция Positive Hack Days 2022 — вход в новую цифровую эру IN-dependence. Реально ли быть независимыми в текущих условиях без полного контроля над виртуальной средой? Ответ на этот вопрос эксперты и участники постараются найти в ходе форума.
В программе:
- масштабная открытая кибербитва The Standoff, которая позволит наглядно увидеть, к каким необратимым последствиям могут приводить хакерские атаки, и сделать выводы о построении эффективной защиты;
- расширенная бизнес-программа: круглые столы и пленарные заседания, посвященные актуальным проблемам бизнеса, с участием представителей госсектора и крупных компаний;
- технические треки по направлениям: безопасность встраиваемых систем, бытового и промышленного интернета вещей, телекоммуникационных сетей, приложений, финансовых технологий и инструментов;
- хакерские конкурсы: начинающие специалисты попробуют взломать банкомат, справиться с багами умного дома и обмануть систему биометрической аутентификации.
В 2021 году юбилейный PHDays 10 собрал более 2,5 тысяч гостей, а за самой масштабной в мире открытой кибербитвой The Standoff в онлайне наблюдали свыше 65 тысяч человек.
Получить более подробную информацию о форуме и зарегистрироваться можно на сайте. Количество билетов ограничено.
Соорганизатор PHDays 11 и кибербитвы The Standoff — ГК Innostage.
Фото на обложке: SWEviL /
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