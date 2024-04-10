Акционеры Positive Technologies утвердили первую часть дивидендов за 2023 год. Компания направит на выплаты 3,1 млрд рублей — по 47,3 рубля на одну акцию. Объем второй части дивидендов за год должны утвердить в мае.

Positive Technologies направит 3,1 млрд рублей на выплату дивидендов за 2023 год. Решение утвердили акционеры компании, сообщила ее пресс-служба.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 20 апреля 2024 года. Выплаты будут проведены до конца апреля, уточнили в компании.

14 мая состоится собрание акционеров Positive Technologies, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении второй части дивидендов за 2023 год. Ее объем составит 3,4 млрд рублей, или по 51,89 на одну акцию.

«Динамика роста ключевых показателей компании позволяет нам наращивать дивидендный потенциал, сохраняя высокую финансовую эффективность», – отметил операционный директор Positive Technologies Андрей Кузин.

После утверждения второй части дивидендов общая сумма дивидендных выплат Positive Technologies по итогам 2023 года составит 6,5 млрд рублей — по 99,19 рублей на акцию.

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