Positive Technologies открыла набор на стажировку для начинающих специалистов по кибербезопасности. Лучших студентов пригласят на оплачиваемую стажировку в компании. Заявки принимаются до 14 марта.
Positive Technologies открыла набор на стажировку для студентов и начинающих специалистов по IT и кибербезопасности. Об этом говорится на сайте проекта PT START.
На стажировку могут попасть студенты и выпускники вузов по специальностям, связанным с информационными технологиями и безопасностью.
На первом этапе стажировки участников ждут видеолекции и семинары, на второй – интенсивные занятия по основным направлениям стажировки. На последнем этапе студенты пройдут оплачиваемую стажировку в отделах команд.
Заявки на участие принимаются до 14 марта. Претендентов попросят выполнить пройти онлайн-тестирование.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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