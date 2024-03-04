Positive Technologies открыла набор на стажировку для начинающих специалистов по кибербезопасности

Positive Technologies открыла набор на стажировку для начинающих специалистов по кибербезопасности. Лучших студентов пригласят на оплачиваемую стажировку в компании. Заявки принимаются до 14 марта.

Positive Technologies открыла набор на стажировку для студентов и начинающих специалистов по IT и кибербезопасности. Об этом говорится на сайте проекта PT START.

На стажировку могут попасть студенты и выпускники вузов по специальностям, связанным с информационными технологиями и безопасностью.

На первом этапе стажировки участников ждут видеолекции и семинары, на второй – интенсивные занятия по основным направлениям стажировки. На последнем этапе студенты пройдут оплачиваемую стажировку в отделах команд.

Заявки на участие принимаются до 14 марта. Претендентов попросят выполнить пройти онлайн-тестирование.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock