Positive Technologies сменила гендиректора перед IPO

Компания Positive Technologies перед IPO меняет руководство: ее основатель Юрий Максимов уходит с поста гендиректора после 20 лет. На его место назначен один из акционеров Денис Баранов.

Денис Баранов будет готовить компанию к IPO на Московской бирже, которое планируется, несмотря на санкции США. Это позволит Юрию Максимову снять с себя операционные задачи и «более непредвзято» оценивать работу компании, сообщил ее представитель «Коммерсанту».

Баранов уверяет, что санкции «не влияют существенным образом» на компанию, а его задача — провести IPO в конце 2021 — начале 2022 года. В рамках предварительной оценки капитализация бизнеса составляет $2,5 млрд, добавил топ-менеджер. Более того, даже в условиях санкций Positive Technologies, по его словам, планирует экспансию на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Африку и Южную Америку.

Смена руководства в преддверии IPO — распространенная практика, отмечает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. «Если создатель компании к моменту выхода на IPO остается гендиректором — это считается плохим тоном»,— соглашается гендиректор «Аванпоста» Андрей Конусов. Замена гендиректора-основателя компании из-за IPO — довод, который «не полностью отражает реалии», ведь Денис Баранов — тоже акционер, отмечает собеседник издания на IT-рынке.

Эксперты сомневаются в успешности этой идеи: даже если размещение состоится среди локальных инвесторов, дисконт будет серьезным, ведь с такой компанией не побоятся работать только другие участники санкционного списка.

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Фото: страница Positive Technologies во ВКонтакте