После 30,1 млрд ₽ дивидендов за 2024-й Яндекс готовит вторую волну — снова по 80 рублей за акцию

Яндекс опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2025 года: выручка выросла на 33%, EBITDA достигла 66 млрд рублей. Менеджмент предложил направить акционерам дивиденды за полугодие — снова по 80 рублей на акцию, как и годом ранее. Совет директоров примет решение 31 июля.

+33% к выручке, +3,9 п.п. к рентабельности — Яндекс держит темп

Выручка компании достигла 332,5 млрд рублей — на 33% больше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA — 66 млрд рублей или почти 20% от выручки. Это больше на 3,9 п.п., чем в первом квартале. У компании стабильный кэш-флоу и крупная подушка — 182,5 млрд рублей в резервах.

31 июля совет директоров обсудит предложение менеджмента — выплатить дивиденды за полугодие: 80 рублей на акцию. В прошлый раз, за 2024 год, Яндекс уже выплатил такую же сумму, раздав инвесторам 30,1 млрд рублей.

Яндекс инвестирует не только в ИИ, но и в людей

Капитализация компании не страдает от растущих расходов. Яндекс продолжает масштабировать ИИ-направление и развивать мотивационные программы: во втором квартале компания распределила 2,7 млн акций среди сотрудников.

EBITDA в поиске и портале — 51,1%. Это уровень платформ-монополистов: помогает масштаб, собственный трафик и машинное обучение, которое оптимизирует закупки.

Алиса становится фронтменом ИИ-стратегии Яндекса

Теперь нейросеть отвечает в поиске, чате и приложениях, и уже закрывает 25% всех поисковых запросов. В июне её аудитория превысила 43 миллиона человек. А в июле компания открыла к ней бесплатный доступ.

Осенью обещан крупный релиз — и в B2C-сегменте Алиса должна стать не только голосом, но и лицом ИИ-стратегии Яндекса.

Рекламный рынок буксует, но Яндекс вытягивает рост за счёт ИИ

Рекламные бюджеты сжались, но Яндекс всё ещё растёт. Выручка сегмента увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом. Причины: рост доли поискового рынка (67,5% — исторический максимум), больше запросов (рост на 10% — лучший результат за полтора года), новые инструменты на базе генеративного ИИ — от картинок и описаний до персонализированной аналитики.

Ставка — на умные алгоритмы и контроль за качеством трафика. И пока эта модель работает.

Контекст

В апреле 2025 года компания прошла перерегистрацию капитала: ключевые акционеры — 66,58%, доля менеджмента — 3,62%, остальные 29,8% в свободном обращении. Управляют компанией те же менеджеры, что и до реструктуризации. Спецправа тоже у них.

Финансовый прогноз Яндекса на год: рост выручки более чем на 30%, EBITDA — выше 250 млрд. При текущем темпе это реалистично. А значит, дивидендная история может стать не исключением, а новой нормой.

Что это значит для рынка

Яндекс не просто возвращает инвесторам деньги. Он выстраивает новую риторику: мы зарабатываем — и делимся. Если совет директоров одобрит вторую волну дивидендов, это закрепит репутацию компании как прибыльной, стабильной и ориентированной на долгосрочных акционеров. И заодно добавит немного любви от фондового рынка.

Фото на обложке: Михаил Метцель/ТАСС