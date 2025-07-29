После Wildberries — в стратегические советники: Владислав Бакальчук возглавит экспертную группу при СД «М.Видео»

Пока продолжается имущественный спор с основательницей Wildberries Татьяной Ким, Владислав Бакальчук выходит на рынок электроники — в статусе стратегического советника одной из главных публичных розничных компаний страны.

Новый статус

Совет директоров «М.Видео» запускает экспертную группу — и возглавит её Владислав Бакальчук, бывший супруг гендиректора Wildberries & Russ Татьяны Ким. Формат и функции группы не раскрываются, но, по данным источников, речь идёт о новом органе при СД, который будет заниматься стратегическим консультированием по B2C, цифровой логистике и ритейл-технологиям.

Из семейного в публичное

Назначение Бакальчука происходит спустя три месяца после того, как его развод с Татьяной Ким официально вступил в силу. Пара, которая долгое время считалась одним из самых закрытых и влиятельных союзов в российском e-commerce, распалась на фоне корпоративного конфликта вокруг активов Wildberries.

В июле 2024 года Ким подала иск на развод с Бакальчуком. Это произошло на фоне слияния Wildberries с крупнейшим оператором наружной рекламы в стране — ГК Russ. По итогам объединения Татьяна Ким заняла пост CEO объединённой группы, а Роберт Мирзоян, глава Russ, стал исполнительным директором компании.

Ресурсы и позиции

Суд постановил: Татьяна Ким сохраняет 100% долю в ООО «Вайлдберриз Банк» и все активы на своих счетах. Бакальчук, в свою очередь, подал апелляцию на решение о разделе имущества. Имущественный спор продолжается.

Тем временем, сам Бакальчук возвращается в публичное поле — на стороне крупнейшего игрока в сегменте электроники и бытовой техники. При этом назначение выглядит как попытка переформатировать своё влияние на фоне потери контроля над ключевыми e-commerce активами.

Что это меняет

Появление Бакальчука в структуре «М.Видео» — это не просто новая строчка в биографии. Это заявка на возвращение в стратегический контур российского ритейла, уже без участия в Wildberries. И на фоне текущего имущественного конфликта — потенциальный ответ на вопрос, чем займётся экс-совладелец самого масштабного маркетплейса страны.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС