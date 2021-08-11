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«Почта России» запустила доставку за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Сервис «Почты России» для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель, стал доступен в приложении на iOS и на сайте компании. Чаще всего новой услугой пользуются продавцы товаров в социальных сетях и на сайтах с частными объявлениями, сообщили в пресс-службе «Почты России».

«Почта России» запустила доставку за счет получателя на сайте и в приложении для iOS

«Почта России» запустила новый сервис в мобильном приложении на операционной системе Android в марте 2021 года. Теперь он стал доступен на iOS и на сайте. По данным компании, в приложении «Почты» зарегистрировано больше 7 млн человек, и из них 33% используют iOS, а на сайт ежемесячно заходит 35 млн человек.

Чаще всего новый сервис используют продавцы товаров в социальных сетях (44,5% сегмента) и на сайтах с частными объявлениями (38% сегмента). Также услуга актуальна для тех, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но по какой-то причине не может оплатить доставку.

Благодаря этой услуге отправитель может быть полностью уверен, что покупатель заинтересован в товаре, а получатель — что ему отправят и доставят посылку, пояснили в компании.

При выборе способа оплаты отправителю нужно указать, что платит получатель, и на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платеж. Получатель переходит по ней, регистрируется или авторизуется в мобильном приложении «Почты» или личном кабинете на сайте, совершает платеж и получает уведомление. 

Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.

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Фото: Pexels

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