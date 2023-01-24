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В сети появился новый фрагмент из базы данных клиентов «Почты России»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Новый фрагмент базы данных «Почты России» слит в сеть, сообщает Telegram-канал «Утечки информации». В открытом доступе находятся ФИО клиентов, фактические и адреса регистрации, даты рождения, паспортные данные. 

В самой «Почте России» RB.RU пояснили, что новых утечек не было и это данные из старой базы.

В сети появился новый фрагмент из базы данных клиентов «Почты России»

В июле 2022 года также сообщалось об утечке данных клиентов почтового оператора. В компании тогда подтвердили «слив», но заверили, что ничто не угрожает безопасности и репутации клиентов.

«Информация про новую утечку не соответствует действительности. После июльского инцидента мы провели полный аудит безопасности информационных систем, и никаких утечек из них не было. Наши специалисты информационной безопасности исследовали упомянутую в запросе базу данных. Злоумышленники продолжают выкладывать неактуальные данные с подменой даты создания записей. Это компиляция из других утечек информации», — сообщили RB.RU в пресс-службе «Почты России». 

Telegram-канал «Утечки информации» сообщает, что в базе 141 тыс. строк. В ней указаны фамилии, имена и отчества клиентов, адреса проживания, а также адреса регистрации, даты рождения, паспортные данные (серия/номер парспорта, кем и когда выдан). Кроме того, у некоторых клиентов указаны номера телефоны, электронные почты, номера СНИЛС и ИИН.

Фото на обложке: onajourney / Shutterstock

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