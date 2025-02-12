«Почте России» предложили разрешить продавать лекарства в отделениях
«Почте России» могут разрешить торговать лекарствами в отделениях. Соответствующие поправки готовится в рамках плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития госкомпании, который в декабре утвердил вице-премьер Дмитрий Григоренко. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили участники рынка.
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В Минцифры изданию заявили, что инициатива «находится в проработке», однако «говорить о том, какие конкретно меры войдут в финальную версию проекта закона, сейчас преждевременно». В «Почте России» отказались от комментариев.
Согласно документу, перечень услуг, которые «Почта России» сможет оказывать в отделениях без получения лицензии на фармацевтическую деятельность, а также список разрешенных препаратов, будут утверждаться правительством. В пояснительной записке указано, что инициатива позволит обеспечить присутствие «Почты России» на отдаленных и труднодоступных территориях.
Кроме права на продажу лекарств, правительство также планирует дать «Почте России» монополии на доставку писем, счетов, печатных изданий и рекламы в почтовые ящики в многоквартирных домах, а также монополию на продажу марок и отправку электронных коммунальных счетов на «Госуслуги», говорится в законопроекте.
Как пишет РБК, с 2022 года из-за ухода западных брендов, санкций, проблем с проведением платежей и транспортных ограничений у «Почты России» существенно снизился поток международных отправлений, что сказалось на финансовых ее показателях.
Сейчас у госкомпании чуть менее 40 тыс. отделений, из которых около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. Глава «Почты России» Михаил Волков отмечал, что многие из них работают в убыток.
Фото на обложке: onajourney / Shutterstock / FOTODOM
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