Постаматы обанкротившейся сети PiсkPoint пустили с молотка

Имущество сети постаматов PiсkPoint, обанкротившейся в январе, выставили на торги. Первые два лота с бывшими в употреблении постаматами, находящимися в залоге у Сбербанка и «Совкомбанка», остались без покупателей. Эксперты считают, что продать устройства будет сложно из-за устаревания техники и возможных проблем с ПО. Между тем, сумма гражданских исков, предъявленных ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи», которое управляло сетью, превысила 1 млрд рублей.

Конкурсный управляющий признанного банкротом в январе ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» (развивал одну из крупнейших в России сетей доставки) Наби Курбанов выставил на торги первые лоты с постаматами PiсkPoint и Qiwi, находящимися в залоге у Сбербанка и «Совкомбанка». К продаже представлено 289 устройств, попали в списки инвентаризации еще около 700, но работа продолжается, обнаружил RB.RU.

В апреле 2023 года, когда российский PickPoint объявил о банкротстве, сеть была очень развитой, насчитывала около 6000 постаматов и 4500 пунктов выдачи в крупных городах и селах, их стоимость составляла 0,5-1 млрд рублей, считает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. По оценкам Data Insight, на момент банротства в сети насчитывалось около 5 тыс. постаматов, в том числе выкупленных у Qiwi в 2019 году, но продолжавших работать под этим брендом. Объемы PiсkPoint сопоставимы с «Почтой России», которая располагает 7000 устройствами. Всего в России по состоянию на 2024 год работало 38 тыс. постаматов.

Какое количество постаматов может быть выставлено на торги, на момент публикации статьи узнать не удалось, конкурсный управляющий не ответил на запрос RB.RU. Возможно, что не все оборудование попало в конкурсную массу. Например, один из кредиторов, «Совкомбанк», пытался забрать 98 постаматов в августе 2023 года по договору об отступном, но суд после жалобы признал сделку недействительной и вернул оборудование.

Как следует из материалов «Федресурса», первые торги уже прошли в апреле и были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Покупателям предлагали два лота: 33 постамата и модуля Qiwi за 1,245 млн рублей (залог «Совкомбанка») и 98 постаматов Qiwi за 11,28 млн рублей (залог Сбербанка). Постаматы китайского производства имеют разный формат, географию, но находятся в рабочем состоянии. Теперь устройства выставлены на продажу повторно, цена на них снижена на 10%, новые торги пройдут 6 июня.

Также на 25 июня назначены торги еще по двум лотам: покупателям предложили выкупить 106 постаматов с начальной ценой в 10 млн рублей и еще 52 единицы оборудования за 9,7 млн рублей. Все 158 постаматов, выставленных на продажу, находятся в залоге у Сбербанка. 20 мая конкурсный управляющий провел инвентаризацию еще 688 устройств, находящихся в залоге у Сбербанка и 8 постаматов, заложенных в «Совкомбанке».

На момент публикации в Сбербанке и «Совкомбанке» не ответили на вопросы RB.RU.

Долги PiсkPoint

По данным картотеки суда, кредиторами сети являются более 440 компаний и ИП. В августе 2023 года задолженность ООО «Сеть автоматизированных пунктов выдачи» оценивалась в 2,6 млрд рублей. По данным ЕГРЮЛ, к компании в настоящее время предъявлено более 500 исков на 1,2 млрд рублей. В арбитраже рассматриваются дела о долгах по договорам аренды мест.

В декабре 2023 года суд включил в список требований кредиторов долг компании перед «Совкомбанком» на 210 млн рублей. По информации «Ъ», долг перед Сбербанком достигает 1 млрд рублей. Помимо банков, о крупных долгах, например, заявили ООО «Екатеринбург яблоко» и ООО «Купишуз», они претендуют совокупно на полмиллиарда рублей. Юристы не исключали привлечения к субсидиарной ответственности акционеров PickPoint, среди которых структура французской почтовой службы Group La Poste и фонды «Эльбрус Капитал», сообщал «Ъ». Удастся ли кредиторам вернуть деньги –пока вопрос. Помимо почти тысячи постаматов у должника из имущества обнаружены сканнеры штрих-кодов и автомобиль Volvo, стоимостью 2,8 млн рублей.

Постаматы устарели

По мнению экспертов, опрошенных RB.RU, спрос на постаматы в России есть, но при продаже оборудования сети PiсkPoint могут возникнуть сложности.

Как полагает ведущий аналитик направления «Логистика» Data Insight Сергей Семко, без IT-составляющей оборудование представляет мало ценности.

«Если покупатель сможет интегрировать их в свою сеть, то для такого покупателя есть смысл в приобретении. Если арендодатели смогут уступить права аренды без начисления платы за срок простоя и штрафов – это также может быть интересным при продаже. Кажется, что из-за различного состояния постаматов и трудностей с интеграцией локеры PickPoint могут стать не самым интересным приобретением», — заявил Сергей Семко.

Еще одна проблема – техника могла устареть. По данным инвентаризации, возраст некоторых постаматов превышает 10 лет.

«Даже пятилетние устройства устаревают с технологической точки зрения. Пик производства постаматов PickPoint пришелся на 2017-2020 года, что свидетельствует о потере конкурентных преимуществ данных постаматов в 2024 году», — пояснил RB.RU собственник франчайзинговой сети постаматов CDEK Егор Щеглов.

Эксперт согласен, что при покупке устройств от разных производителей для корректной работы необходима адаптация ПО, что является сложной и дорогой итерацией.

«Если мы говорим о малом бизнесе, то на рынке постаматов он может существовать исключительно в формате франчайзи, поскольку содержание собственной сети постаматов – крайне дорогое удовольствие», – заключил Щеглов.

Ярослав Кабаков предлагает учитывать, что постаматы были распространены по всей стране и пользовались популярностью среди клиентов таких крупных платформ, как «Авито» и AliExpress. Можно предположить, что спрос на подобные активы на рынке существует. При этом необходимо учитывать и текущее состояние постаматов, их технологическую актуальность и возможную потребность в модернизации, что может снизить интерес и, соответственно, стоимость активов.

Покупатель предпочитает ПВЗ?

Щеглов считает, что последние несколько лет рынок постаматов претерпел сильные изменения, о чем свидетельствуют многочисленные банкротства компаний, в том числе и PickPoint. При этом интерес к покупке постаматов сохраняется. Сам факт внедрения постаматов позволяет сократить издержки бизнеса, которые компания будет нести при открытии ПВЗ.

«На мой взгляд, предложения по оптовой покупке бывших в употреблении постаматов могут быть интересны крупным логистическим игрокам или ритейлерам, уже имеющим опыт в управлении подобным бизнесом, но желающим расширить свою сеть. Внедрение постаматов позволяет сократить издержки бизнеса, которые компания будет нести, допустим, при открытии ПВЗ», — полагает эксперт.

По данным Data Insight, число постаматов в России около 38 тыс.. Крупнейшие игроки – «Сберлогистика», Cainiao («Цайняо»), 5Post, «Почта России», Ozon и «Халва». Однако темпы роста числа постаматов замедлились.

«Число постаматов будет расти в ближайшие годы, но не такими темпами, как ранее, когда у крупных игроков были объявлены планы по экспансии. На данный момент драйверами роста будут "Халва" и "Городской постамат" (Москва). "Халва" стремится занять место Pick Point, а "московский постамат" – это городская программа с сильным переговорным потенциалом и большими планами», – рассказал Семко.

Эксперт добавляет, что доля заказов, которые доставляют через локеры, не так велика, как через пункты выдачи заказов или курьерами – это около 3% от общего числа заказов российской онлайн-торговли, или 154 млн заказов за 2023 года.

По оценкам компании Data Insight, самовывоз остается самым востребованным способом доставки, однако забирать из постамата предпочитает лишь 4% опрошенных покупателей при условии, что в интернет-магазине есть выбор, каким способом доставки воспользоваться. Большая часть россиян предпочитает забирать товары из пункта выдачи маркетплейса, вычислили аналитики. С ними согласен представитель одного из крупных маркетплейсов, с которым удалось побеседовать RB.RU. В компании заявили, что постаматов у них избыточное количетсво, новые не нужны, а вот ставку они делают на ПВЗ.

В Data Insight оценила объем российского рынка интернет-торговли в 2023 году в 7,9 трлн рублей, а рост – в 48%. По оценкам аналитиков, в 2024 году объем продаж на российском рынке eCommerce достигнет 10,2 трлн рублей, рост составит 30%, а количество выполненных заказов превысит 7 млрд (+42%).

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