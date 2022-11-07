Поставки новых iPhone задержатся из-за коронавирусных ограничений на заводе Foxconn

Поставки новых iPhone задержатся из-за коронавирусных ограничений на производственном заводе Foxconn в Китае. Ранее стало известно о сокращении выпуска смартфонов Apple из-за низкого спроса.
О задержках поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max предупредила Apple. Компания сослалась на снижение мощностей для их производства – крупнейший в мире завод Foxconn по сборке iPhone в китайском Чжэнчжоу переведен на особый режим работы из-за коронавирусных ограничений.
В сентябре на заводе Foxconn, где работают 300 тысяч человек, начали выявлять случаи заражения COVID-19, после чего там ввели коронавирусные ограничения. На данный момент завод работает на «значительно сниженной мощности», сообщила Apple.
Ранее Reuters сообщал, что производство новых iPhone сократят из-за низкого спроса. Компания рассчитывает выпустить как минимум на 3 млн меньше гаджетов, чем планировалось. Однако в своем заявлении Apple заявила, что наблюдает «по-прежнему высокий» спрос на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.
Фото на обложке: LittlePigPower /
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